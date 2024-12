Bayer v pokalu izločil Bayern, prvi rdeči karton Neuerja v karieri

München, 3. decembra - Lanski nemški nogometni prvak Bayer Leverkusen in najboljši nemški klub vseh časov Bayern sta se srečala v osmini finala nemškega pokala. V Münchnu so bili z 1:0 boljši gosti, ki so z golom rezervista Nathana Telle v 69. minuti izkoristili številčno premoč na igrišču. Bayern je namreč od 17. minute igral brez izključenega vratarja Manuela Neuerja.