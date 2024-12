Delo o ocenjevanju (4. 12.)

Ljubljana, 3. decembra - Špela Kuralt v komentarju Študentsko življenje v osnovnih in srednjih šolah piše o ocenjevanju in prizadevanju za visoke ocene. Avtorica poudarja, da se številni šolarji ne udeležijo prvega ocenjevanja in test pišejo šele v drugem roku. Meni, da se učitelji, ki so z ocenjevanjem bolj strogi, soočajo s številnimi kritikami staršev.