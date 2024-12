Odpravili vojno stanje v Južni Koreji

Seul, 3. decembra - Južnokorejska vlada je odobrila predlog za odpravo vojnega stanja, ki ga je nekaj ur prej razglasil predsednik države Yoon Suk-yeol. Do odločitve prihaja potem, ko so poslanci glasovali za odpravo vojnega stanja in je tudi predsednik države privolil v to, poroča francoska tiskovna agencija AFP.