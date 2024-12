City, Real, Bayern in PSG v prvem bobnu za žreb klubskega SP

Zürich, 3. decembra - Manchester City, Real Madrid, Bayern in PSG so evropski klubi, ki se bodo na žrebu za svetovno klubsko prvenstvo nahajali v prvem bobnu. Poleg njih bodo v prvi skupini klubov še brazilski Flamengo, Palmeiras in Fluminense ter argentinska ekipa River Plate, so sporočili iz Mednarodne nogometne zveze (Fifa).