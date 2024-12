Južnokorejski poslanci glasovali za odpravo vojnega stanja

Seul, 3. decembra - Poslanci južnokorejske vladne stranke in opozicije so danes izglasovali resolucijo, s katero zahtevajo odpravo vojnega stanja, ki ga je uvedel predsednik države Yoon Suk-yeol. Kot določa zakonodaja, mora vlada odpraviti vojno stanje, če to na glasovanju zahteva večina poslancev, in predsednik je že napovedal, da bo to tudi storil.