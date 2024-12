Kandidatki za ministrico za digitalno preobrazbo Klampfer zelena luč odbora DZ

Ljubljana, 3. decembra - Kandidatka za ministrico za digitalno preobrazbo Ksenija Klampfer je uspešno prestala zaslišanje na matičnem odboru DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo. Z devetimi glasovi za in štirimi proti so člani odbora njeno predstavitev ocenili kot ustrezno. Med drugim je napovedala ukinitev mehanizma za razdeljevanje računalnikov.