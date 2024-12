V Varnostnem svetu ZN pozivi k povečanju vloge žensk v mirovnih procesih

New York, 3. decembra - Posebna odposlanka za agendo ženske, mir in varnost in nekdanja veleposlanica Slovenije pri ZN Darja Bavdaž Kuret je na današnjem zasedanju Varnostnega sveta ZN ponovno pozvala k polni, enakopravni, smiselni in varni udeležbi žensk v procesih miru in varnosti ter sprejemanju odločitev. Podobne pozive je bilo slišati tudi od drugih udeleženk.