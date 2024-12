Izidi rokometnega EP za ženske (1)

Dunaj, 3. decembra - Izidi ženskega rokometnega evropskega prvenstva v Švici in Avstriji ter na Madžarskem in lestvice (1).

* Izidi, 3. krog: - ponedeljek, 2. december: - skupina A (Debrecen): Severna Makedonija - Madžarska 19:29 (10:11) Turčija - Švedska 19:47 (12:25) - lestvica: 1. Madžarska 3 3 0 0 91:68 6 2. Švedska 3 2 0 1 100:69 4 ------------------------------------------- 3. Severna Makedonija 3 0 1 2 62:82 1 4. Turčija 3 0 1 2 68:102 1 - skupina C (Basel): Poljska - Španija 26:23 (14:12) Portugalska - Francija 16:28 (8:16) - lestvica: 1. Francija 3 3 0 0 87:60 6 2. Poljska 3 2 0 1 70:79 4 ------------------------------------------- 3. Španija 3 1 0 2 75:74 2 4. Portugalska 3 0 0 3 61:80 0 - skupina E (Innsbruck): Slovenija - Avstrija 25:24 (13:13) Slovaška - Norveška 15:38 (8:20) - lestvica: 1. Norveška 3 3 0 0 109:65 6 2. Slovenija 3 2 0 1 88:81 4 ------------------------------------------- 3. Avstrija 3 1 0 2 85:87 2 4. Slovaška 3 0 0 3 63:112 0 - torek, 3. december: - skupina B (Debrecen): Srbija - Romunija 25:27 (16:13) 20.30 Češka - Črna gora - lestvica: 1. Črna gora 2 2 0 0 51:43 4 2. Češka 2 1 0 1 55:53 2 3. Romunija 2 1 0 1 54:55 2 4. Srbija 3 0 0 3 67:78 0 - skupina D (Basel): Ferski otoki - Danska 24:33 (8:15) 20.30 Hrvaška - Švica - lestvica: 1. Danska 3 3 0 0 102:80 6 2. Švica 2 1 0 1 58:60 2 3. Hrvaška 2 0 1 1 43:51 1 4. Ferski otoki 3 0 1 2 66:78 1 - skupina F (Innsbruck): Ukrajina - Nizozemska 23:43 (12:24) 20.30 Islandija - Nemčija - lestvica: 1. Nizozemska 3 3 0 0 99:70 6 2. Nemčija 2 1 0 1 52:46 2 3. Islandija 2 1 0 1 52:51 2 4. Ukrajina 3 0 0 3 64:100 0

* Opomba: prvo- in drugouvrščene reprezentance iz vseh šestih skupin so se prebile v glavni del tekmovanja, druge so končale nastope na EP