Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (3. 12.)

Ljubljana, 3. decembra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o prihajajočem srečanju slovenske predsednice Nataše Pirc Musar in papeža Frančiška. Povzele so tudi poročanje STA o kršitvah na neprijavljenem shodu na območju BTC Ljubljana, ki se ga je prejšnji četrtek udeležilo okoli 300 ljudi.