V Milanu na ogled umetnine, ki so jih zasegli mafiji

Milano, 6. decembra - V Milanu je na ogled več kot 80 del moderne in sodobne umetnosti, ki so jih zaplenili italijanski mafiji. Med njimi so dela španskega nadrealističnega umetnika Salvadorja Dalija in ameriškega pop art umetnika Andyja Warhola. Umetniška dela so pogosto valuta pri nezakoniti preprodaji mamil in orožja.