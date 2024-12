Na neprijavljenem shodu v Ljubljani uporabljali pirotehniko in plašilne pištole

Ljubljana, 3. decembra - Na območju ljubljanskega BTC se je prejšnji četrtek zvečer zbralo okoli 300 oseb, ki so kršile cestnoprometne predpise ter uporabljale pirotehniko in plašilne pištole. Policisti zoper šest oseb vodijo postopke o prekršku, neznane storilce pa še iščejo, so danes povedali na PU Ljubljana. Šlo naj bi za praznovanje albanskega dneva neodvisnosti.