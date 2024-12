Finance o plačni reformi javnega sektorja (3. 12.)

Ljubljana, 3. decembra - Petra Sovdat v komentarju Pogovoriti se moramo o kakovosti državnih storitev piše o plačni reformi javnega sektorja, ki jo je sprejela vlada, in kakovosti javnih storitev. Avtorica meni, da je plačna reforma dobra za večino zaposlenih v javnem sektorju in slaba za večino davkoplačevalcev. Poudarja, da pa je to lažje doseči kot prenovo procesov.