Francoska olimpijska prvaka v drsanju končala kariero

Pariz, 3. decembra - Francoska drsalca Gabriella Papadakis in Guillaume Cizeron, olimpijska prvaka v plesnih parih, ne bosta nastopila na naslednjih olimpijskih igrah v Milanu. Sporočila sta namreč, da sta končala karieri polni uspehov. Na olimpijskih igrah sta osvojila zlato leta 2022 in srebro 2018, petkrat sta bila svetovna in evropska prvaka.