Z zelenjadarskim posvetom so se začeli Lombergarjevi dnevi

Hoče, 3. decembra - Z današnjim 7. zelenjadarskim posvetom so se v organizaciji Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor na mariborski kmetijski fakulteti v Hočah začeli tradicionalni Lombergarjevi dnevi. Tema letošnjega posveta so bile smernice varstva vrtnin v prihodnosti, v naslednjih dveh dneh pa bodo na vrsto prišli še vinogradniki in sadjarji.