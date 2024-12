Državna sekretarka Kegljevič Zagorc z dolenjskimi in belokranjskimi župani o urejanju vodotokov

Žužemberk, 3. decembra - Državna sekretarka na ministrstvu za naravne vire in prostor Lidija Kegljevič Zagorc se je danes mudila ob porečju spodnje Save na Dolenjskem in v Beli krajini. V Žužemberku se je srečala s predstavniki občin, kjer so pregledali opravljeno delo in načrte za naprej. Župani so opozorili na pomanjkanje dogovora o skupnem urejanju Kolpe s Hrvaško.