Tudi v NSK obsojajo napad na knjigarno Mariborka

Maribor, 3. decembra - V Nacionalnem svetu za kulturo (NSK) ostro obsojajo napade na knjigarno Mariborka, so v izjavi za javnost zapisali članice in člani. Po njihovih besedah so homofobni napadi na knjigarno "odraz ciljnega, sistematičnega nasilja nad prostori strpnosti in odprtega dialoga". Pristojne organe pozivajo k ukrepanju.