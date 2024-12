Na Ljubljanski borzi za več kot osem milijonov evrov prometa

Ljubljana, 3. decembra - Indeks SBI TOP je v današnjem trgovanju na Ljubljanski borzi pridobil 0,19 odstotka in se ustavil pri 1669,29 točke. Vlagatelji so ustvarili za 8,15 milijona evrov prometa, od tega nekaj manj kot 5,3 milijona evrov s svežnji. Večina prve kotacije se je obarvala zeleno, z negativnim predznakom so končale delnice Krke in NLB.