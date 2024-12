Vremenske ujme letos po oceni Munich Re povzročile veliko škodo

Berlin, 7. decembra - Izjemno močne nevihte v letošnji sezoni tropskih ciklonov so povzročile škodo, ki močno presega desetletno povprečje, pravijo v nemški pozavarovalnici Munich Re. Orkani v Atlantiku in tajfuni v Tihem oceanu so povzročili skupno gmotno škodo v višini okoli 133 milijard dolarjev, večjo so zaznali le v nevihtni sezoni leta 2017.