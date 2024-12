ZZZS: Prenovo glavarinskih količnikov smo predstavili tudi Fidesu

Ljubljana, 3. decembra - Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) so poudarili, da so načrtovano prenovo glavarinskih količnikov v ambulantah družinske medicine in pediatrije večkrat predstavili različnim predstavnikom zdravniških organizacij, med drugim tudi članom sindikata Fides. Iz sindikata so namreč danes sporočili, da v prenovo niso bili vključeni.