Na neprijavljenem shodu v Ljubljani uporabljali pirotehniko in plašilne pištole

Ljubljana, 3. decembra - Na območju BTC Ljubljana je prejšnji četrtek potekal neprijavljen shod, kjer se je zbralo okoli 300 oseb. Zbrani so v večernih urah kršili cestnoprometne predpise ter uporabljali pirotehniko in plašilne pištole. Policisti zoper šest oseb vodijo postopke o prekršku, neznane storilce pa še iščejo, so v izjavi za medije pojasnili na PU Ljubljana.