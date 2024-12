ZN ob nadaljevanju spopadov v Siriji opozarjajo na bedo civilistov

Ženeva/Hama, 3. decembra - Združeni narodi so danes obsodili napade na civiliste na severozahodu Sirije, kjer se nadaljujejo spopadi med islamisti in sirsko vojsko. Opozorili so na bedo, v kateri Sirci živijo vse od izbruha državljanske vojne leta 2011. Siloviti spopadi medtem potekajo v bližini mesta Hama, proti kateremu prodirajo islamistični borci.