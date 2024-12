Fides poziva k vključitvi v prenovo glavarinskih količnikov

Ljubljana, 3. decembra - V zdravniškem sindikatu Fides so ZZZS in ministrstvo za zdravje pozvali, naj mu zagotovita sodelovanje v prenovi sistema glavarinskih količnikov v ambulantah družinske medicine in pediatrije. "Če naši pozivi ne bodo upoštevani, bomo primorani uporabiti vse razpoložljive pravne postopke za zaščito pravic naših članov," so napovedali.