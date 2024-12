Nekdanji vodilni Probanke priznali nesmotrno kreditiranje Medaljona in Zlate monete

Maribor, 3. decembra - Četverica nekdanjih vodilnih v pred dobrim desetletjem likvidirani Probanki je po sklenjenem sporazumu s specializiranim državnim tožilstvom na mariborskem sodišču priznala nesmotrno kreditiranje Medaljona in Zlate monete, družb, preko katerih so obvladovali banko. Za več kot devetmilijonsko oškodovanje so jo odnesli z delom v družbeno korist.