V prazničnem decembru v središču Novega mesta bogato dogajanje za vse generacije

Novo mesto, 4. decembra - V predbožičnem in prednovoletnem času bo Novo mesto znova zaživelo v prazničnem vzdušju. Zanj bodo poskrbeli s tradicionalno prireditvijo Advent Novo mesto 2024, ki jo pripravljata Zavod Novo mesto in novomeška občina. V enem mesecu se bo v središču mesta zvrstilo več kot 30 glasbenih, plesnih in drugih nastopov, poskrbljeno bo tudi za najmlajše.