Zdravstvena pismenost ključna za izboljšanje zdravja posameznikov in skupnosti

Ljubljana, 3. decembra - Osrednja tema nacionalne konference Zdrava povezava - Združujemo moči za zdravje ljudi, ki je danes potekala v Ljubljani, je bila zdravstvena pismenost. Ta je ključna za izboljšanje zdravja posameznikov in skupnosti. Ljudem omogoča, da razumejo, kako lahko tudi sami vplivajo na svoje zdravje in dobro počutje, so sporočili z ministrstva za zdravje.