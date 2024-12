Petrol v dogovor z Gen energijo za dolgoročni zakup električne energije

Ljubljana, 3. decembra - Gen energija in Petrol sta sklenila petletni dogovor o zakupu pasovne električne energije. Dogovor o odkupu produkta dolgoročnega zakupa električne energije Skupine Gen sta sklenila za obdobje med letoma 2025 in 2029 po shemi zamejitve cene navzgor in navzdol, so danes sporočili iz Gen energije.