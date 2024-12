Zavarovalnica Triglav v novoletni akciji omogočila tudi nakup 19 defibrilatorjev

Ljubljana, 3. decembra - Zavarovalnica Triglav je v enajsti novoletni akciji Za boljši jutri podprla 27 preventivnih projektov v skupni višini 70.000 evrov. Velik del sredstev namenjajo gasilskim organizacijam za nakup nove zaščitne opreme in opreme za reševanje v intervencijah, nakupu gasilskih vozil in širitvi mreže defibrilatorjev, letos so jih kupili 19.