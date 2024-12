Rusija zavzela dve vasi na jugu in vzhodu Ukrajine

Kijev/Moskva, 3. decembra - Ruske sile so danes zavzele vasi Novodarivka v južni regiji Zaporožje in Romanivka v vzhodni regiji Doneck, je sporočilo rusko obrambno ministrstvo. Ukrajinske sile so medtem ruskim preprečile prečkanje reke Oskil ob frontni črti na vzhodu države. V ruskem nočnem napadu na energetsko infrastrukturo na zahodu Ukrajine je bila ubita ena oseba.