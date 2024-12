Zdravstveni ministri članic EU pozivajo k zaščiti pred tobačnim dimom in aerosoli

Bruselj, 3. decembra - Zdravstveni ministri članic EU so podprli priporočilo, katerega cilj je zmanjšati izpostavljenost pasivnemu kajenju in aerosolom, so danes sporočili v Bruslju. Priporočilo članice EU med drugim spodbuja, naj v skladu s predlogom Evropske komisije razširijo območja prepovedi kajenja na prostem.