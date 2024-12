Ljubljanska borza dopoldne v zelenem

Ljubljana, 3. decembra - Indeks Ljubljanske borze SBI TOP se je v dopoldanskem delu trgovanja obarval zeleno in do 11.30 pridobil približno pol odstotka. Daleč največ povpraševanja je po delnicah Krke, katerih tečaj je bil ob 11.30 pri izhodiščni vrednosti. Po prometu izstopajo še delnice NLB in Zavarovalnice Triglav, oboje se zvišujejo.