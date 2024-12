Vlomilca v nakupovalnem centru v Velenju skozi zid do mobilnih telefonov

Velenje, 3. decembra - V nedeljo zjutraj se je sprožil alarm v nakupovalnem centru v Velenju. Policisti so ugotovili, da sta moška vlomila v cvetličarno, potem pa sta z napravo za rezanje zidov naredila odprtino in vstopila v sosednjo trgovino, kjer sta ukradla več mobilnih telefonov, so danes sporočili s PU Celje. Enega vlomilca so prijeli, drugega še iščejo.