Na Irskem se obeta tristrankarska koalicija pod vodstvom desne sredine

Dublin, 3. decembra - Na Irskem se po parlamentarnih volitvah, ki so potekale v petek, nadaljevanje vladanja obeta desnosredinskima strankama Fianna Fail in Fine Gael. Glede na končne izide sta doslej vladajoči stranki prejeli skupno 86 od 174 sedežev v parlamentu, kar pomeni, da jima za večino zmanjkata dva sedeža in bosta morali iskati koalicijskega partnerja.