Ministrstvo odobrilo evropska sredstva za razvoj kompetenc zaprtih oseb

Ljubljana, 3. decembra - Na ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj so odobrili evropska sredstva za razvoj kompetenc zaprtih oseb. Za projekt, vreden 4,4 milijona evrov, bo Evropski socialni sklad plus prispeval dobre tri milijone evrov evropskih sredstev, končni cilj pa je razvoj delovnih veščin in spretnosti zaprtih oseb in njihovo vključevanje v delo.