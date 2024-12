Za boj proti nasilju v družini ključno povezovanje med institucijami in zaupanje žrtev

Ljubljana, 3. decembra - V upravi kriminalistične policije so ob letošnjih mednarodnih dnevih boja proti nasilju nad ženskami in v družini izdali priročnik, danes pa organizirali posvet za predstavnike policije in zaposlene v centrih za socialno delo. Na njem so kot ključno izpostavili povezovanje med institucijami in zaupanje žrtev, da jim bodo institucije nudile pomoč.