Asta Vrečko na Ta veseli dan kulture: Naj bo vsak dan dan za kulturo

Ljubljana, 3. decembra - Ministrica za kulturo Asta Vrečko je v poslanici na Ta veseli dan kulture, ki ga letos praznujemo že 25. leto, spomnila, da je to dan, ko kulturne ustanove ter ustvarjalci ponudijo brezplačen vstop in številne dogodke po vsej Sloveniji in za obiskovalce vseh starosti. Ob tem je izrazila željo, da bi bil vsak dan namenjen kulturi.