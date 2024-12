Dars objavil javno naročilo za širitev štajerske avtoceste pred Ljubljano

Ljubljana, 3. decembra - Dars je na portalu javnih naročil objavil naročilo za ureditev tretjega prometnega pasu na štajerski avtocesti med priključkoma Domžale in Zadobrova. Ponudbe sprejema do 16. januarja prihodnje leto. Dela so na Darsu predvideli v več fazah, potekala pa naj bi dve gradbeni sezoni.