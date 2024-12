Hamas in Fatah z dogovorom o ustanovitvi odbora za povojno upravljanje Gaze

Kairo, 3. decembra - Palestinsko islamistično gibanje Hamas in gibanje Fatah palestinskega predsednika Mahmuda Abasa sta se dogovorila o ustanovitvi odbora za povojno upravljanje Gaze, so danes potrdili pogajalci obeh strani. Odbor naj bi sestavljalo od 10 do 15 strokovnjakov s področij ekonomije, izobraževanja, zdravja ter humanitarne pomoči in obnove.