Evropske borze v nov dan z rastjo

London/Pariz/Frankfurt, 3. decembra - Indeksi na osrednjih evropskih borzah na začetku današnjega trgovanja pridobivajo in tako sledijo pozitivnemu vzdušju na newyorških in azijskih borzah, medtem ko so politično krizo v Franciji vlagatelji nekoliko odmislili. Frankfurtski indeks DAX je pri tem danes prvič presegel mejo 20.000 točk, poročajo tuje tiskovne agencije. Evro pridobiva.