Fran in Franja na ta veseli dan kulture obogatena z novostmi

Ljubljana, 3. decembra - Raziskovalci Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU so na Ta veseli dan kulture obogatili Frana in Franjo. Slovarski portal Fran je opremljen s posodobitvami in dopolnitvami slovarjev ter tehnološkimi izboljšavami, novosti so tudi na portalu Franja, za katero so uspeli pridobiti novo domeno Franja.si.