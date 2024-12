Policija že beleži povečano uporabo pirotehnike in poziva k previdnosti

Maribor, 3. decembra - Policisti so v teh dneh zaznali povečano uporabe pirotehnike, zato pozivajo k previdnosti in odgovornemu ravnanju. Neznanec je v Mariboru v poštni nabiralnik odvrgel pirotehnično sredstvo, del tega pa je vrglo v izložbeno okno in ga poškodovalo. Ljubljanski in ruški policisti pa so konec tedna mladoletnikom zasegli več kosov pirotehnike.