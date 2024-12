New Jersey na vrh vzhoda, Dallas vse bližje na zahodu

New York, 3. decembra - Hokejisti New Jersey Devils so po 17. zmagi v sezoni severnoameriške lige NHL skočili na vrh vzhodne konference. V gosteh so v sosedskem obračunu s 5:1 ugnali New York Rangers. Na zahodu so Dallas Stars po tretji zaporedni zmagi vse bližje vrhu, tokrat so v gosteh z 2:1 ugnali Utah.