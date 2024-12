Guterres pozval h koncu spopadov v Siriji

New York, 3. decembra - Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je v ponedeljek pozval h koncu spopadov, ki so prejšnji teden na novo izbruhnili v Siriji, ko je islamistična koalicija Hajat Tahrir al Šam (HTS) zavzela mesto Alep in mednarodno letališče. K umiritvi razmer so pozvale tudi ZDA, Rusija in Iran pa sta izrazila trdno podporo predsedniku Bašarju al Asadu.