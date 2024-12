Newyorške borze končale neenotno

New York, 2. decembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili neenotno. Tehnološki indeks Nasdaq in indeks 500 največjih ameriških podjetij S&P 500 sta dosegla nove rekorde, vrednost indeksa Dow Jones pa se je nekoliko znižala. Po oceni analitikov je trg še vedno v zelo dobri kondiciji, poroča francoska tiskovna agencija AFP.