V svetu za invalide pred mednarodnim dnevom opozorili na diskriminacijo invalidov

Ljubljana, 2. decembra - Invalidi po ocenah Svetovne zdravstvene organizacije predstavljajo 15 odstotkov prebivalstva in so največja globalna družbena manjšina. Kljub temu so prepogosto odrinjeni na rob družbe, izpostavljeni diskriminaciji, socialni izključenosti in revščini, so v poslanici pred mednarodnim dnevom invalidov opozorili v Svetu za invalide RS.