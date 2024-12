Kočan za STA: Padec Asadovega režima ni neuresničljiv scenarij

Ljubljana, 2. decembra - Padec režima sirskega predsednika Bašarja al Asada, kar je cilj upornikov, ki so sprožili ofenzivo na severu Sirije, ni neuresničljiv scenarij, je danes za STA ocenil raziskovalec Faris Kočan. Meni, da je pomoč Rusije in Irana Asadu zaradi lastnih konfliktov omejena, to pa bi lahko vodilo tudi do širše vojne v Siriji z regionalnimi posledicami.