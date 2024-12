Interpol v mednarodni operaciji prijel več kot 5500 spletnih goljufov

Seul, 2. decembra - Mednarodna organizacija kriminalistične policije Interpol je v sodelovanju z organi pregona iz 40 držav, tudi Slovenije, prijela več kot 5500 posameznikov, osumljenih, da so sodelovali pri spletnih prevarah. Ob tem so zasegli za več kot 400 milijonov dolarjev (380 milijonov evrov) v kriptovalutah in klasičnih valutah, je sporočila organizacija.