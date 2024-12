Ljubljanska borza: Delnice NLB dražje za poldrugi odstotek

Ljubljana, 2. decembra - Indeks Ljubljanske borze SBI TOP se je danes zvišal za 0,76 odstotka. Delnice NLB so se podražile za 1,56 odstotka, še nekaj višjo rast so ob sicer skromnem prometu dosegle delnice Luke Koper. Borzni posredniki so sklenili za nekaj manj kot 1,5 milijona evrov prometa, več kot polovico so k temu prispevale delnice NLB in Krke.