Pogrešajo 15-letnico iz okolice Ptuja

Ptuj, 2. decembra - Svojci pogrešajo 15-letno Jano Sluga iz okolice Ptuja, ki so jo nazadnje videli danes okoli 5. ure. Oblečeno ima sivo trenirko, črno bundo s kapuco in bele športne copate. Visoka je okoli 165 centimetrov, normalne postave, ima rjave oči ter dolge temno rjave lase. Nosi leče, občasno črna očala, so danes sporočili s Policijske uprave Maribor.