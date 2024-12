Kajakaška zveza kljub pomoči države še ni izplavala iz težav

Ljubljana, 2. decembra - Za Kajakaško zvezo Slovenije (KZS) je rezultatsko uspešno leto. Po besedah njenega direktorja Andreja Jelenca je manjkala le pika na i, olimpijska kolajna, z vsem drugim pa so več kot zadovoljni. Nekoliko slabše volje pa so zaradi področja financ, še vedno se niso opomogli po poplavah, ki so povsem uničile kajakaški center v Tacnu.