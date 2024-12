Predsednik Putin z odlokom odložil izvedbo svetovnih iger prijateljstva

Moskva, 2. decembra - Ruski predsednik Vladimir Putin je z danes objavljenim predsedniškim odlokom do nadaljnjega odložil izvedbo tako imenovanih svetovnih iger prijateljstva. Te naj bi, kot so sprva napovedali, veljale kot alternativa olimpijskim igram. Izpeljali naj bi jih že letos septembra, a so jih nato preložili - najprej na leto 2025 in zdaj za nedoločen čas.